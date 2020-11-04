51 yaşındaki efsane motosikleti yeniden hayata döndürdü

30 yaşına geldikten sonra, çocukluğunda deposunda oturarak babasıyla birlikte yolculuklar yaptığı motosikleti aramaya başladığını belirten Alcalık, “Motosiklet, benim için babam ile yaptığım yolculuklarda oluşan bir sevda. O zaman babamda da bu motosikletten vardı. 2018'de aynı motosikleti hurda halinde buldum ve satın aldım. Mekaniğinden boyasına restore ederek yeni hale getirdim. Motosiklet tamircisi olduğum için parça temini ve restore işlemlerinde çok zorluk yaşamadık” diye konuştu.

