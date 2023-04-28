577 km’ye varan menziliyle MG4 Electric iddialı fiyatıyla Türkiye’de
İngiltere’de Yılın Otomobili Seçilen MG4 Electric Lansmana Özel 969.000 TL’den Başlayan Fiyatlarla Satışa Sunuldu!
Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği, köklü İngiliz otomobil markası MG’nin %100 elektrikli yeni modeli MG4 Electric, Türkiye’de satışa sunuldu. Avrupa’da piyasaya giriş yaptığı günden itibaren dikkatleri üzerine çeken ve geniş kullanıcı kitlesine hitap eden MG4 Electric, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seviyesi ile Türkiye yollarına çıkıyor. Comfort versiyonda 170 PS güç ve 350 km menzil; Luxury versiyonda 204 PS güç ile 435 km menzil seçenekleri sunan MG4 Electric, hem şehir içi hem uzun mesafeli kullanımlara uygun olmasıyla da öne çıkıyor. Farklı platformlarda birçok kez “Yılın Otomobili” seçilen MG4 Electric, şehir içi kullanımlarda 577 km’ye varan menzili ile dikkat çekiyor.
Yakın zaman önce Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız almayı başaran MG4 Electric’in her iki versiyonunda da MG Pilot teknolojik sürüş destek sistemleri standart olarak yer alıyor. Geniş iç hacmi ile C segmentine giren modeli rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak da arkadan itişli olması oluşturuyor. Doğan Trend Otomotiv, MG4 Electric için sunduğu 7 yıl araç ve batarya garantisinin yanında Valueguard Değer Koruma Programı ile modelin ikinci el değerini de güvence altına alıyor. Marka, diğer modellerinde olduğu gibi MG4 Electric için de hemen teslim avantajı sağlıyor. 2 donanım seçeneği bulunan modelin Comfort versiyonu 170 PS güç ve 350 km WLTP menzil; Luxury versiyonu ise 204 PS ve 435 km WLTP menzil sunuyor. Modelin menzili şehir içi kullanımlarda ise 577 km’ye ulaşıyor. Çocuk ve yetişkin yolcuların güvenliği, korunmasız yol kullanıcılarının (yayalar) koruması ve araç güvenlik destek fonksiyonlarının test edildiği zorlu Euro NCAP testlerinde MG4 Electric’in, güvenliği 5 yıldız ile tescillenmesi dikkat çeken bir başka özellik olarak öne çıkıyor. MG4 Electric 50:50 ağırlık dağılımı, alçak ağırlık merkezi, sınıfının üstünde boyutları, arkadan itişli sürüş sistemi ve MG Pilot teknolojik sürücü destek sistemleri ile konforu, güvenliği ve yüksek performansı aynı anda sunuyor.
Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “Yeni ZS EV’den sonra MG4 Electric ile elektrikli ürün gamımızı genişletmekten heyecan duyuyoruz. Marka olarak ürün gamımız genişledikçe satışlarımızın %50’sini elektrikli araçların oluşturmasını hedefliyoruz. Elektrikli otomobiller için yeni nesil bir tasarım konseptini temsil eden ve markamızın geleceğini yansıtan MG4 Electric’in pazara da yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Avrupa’da geniş bir kitleye hitap eden MG4 Electric, Avrupa’da çok sevildi. Sadece geçtiğimiz Mart ayında bile 10 bin adetten fazla satışa imza atma başarısını gösterdi. 2023 yılında MG4 Electric’in 80’den fazla ülkede satışta olması ve modelin bu yılki satışlarının global çapta 150 bin adeti geçmesini bekliyor. Ayrıca İngiltere’de “Yılın otomobili” ödülünü aldı. Tüm bu değerli ödüllerin yanı sıra yeni modelimiz Euro NCAP testlerinden aldığı 5 yıldız ile güvenliğini de kanıtladı. Türkiye’de de çok beğenileceğini düşünüyoruz, MG4 Electric, Türkiye’de de elektrikli otomobil pazarının güçlü bir oyuncusu olacak. Biz de yeni modelimiz ile Türkiye’de elektrikli otomobil pazarını geliştirmeyi ve genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.
MG4 Electric’in, Comfort ve Luxury olmak üzere 2 seçeneği bulunuyor. Giriş seviyesi olan MG4 Electric Comfort; 51 kWsa bataryaya, WLTP döngüsünde 350 km menzile ve arkada konumlandırılan 125 kW (170 PS) gücünde elektromotora sahip. MG4 Electric Luxury ise 64 kWsa batarya ve 150 kW (204 PS) gücünde bir elektromotorla donatılıyor. Bu motor, WLTP’ye göre 435 km; şehir içi kullanımlarda ise 577 km’ye kadar menzil sunuyor. MG4 Electric’in en önemli özelliklerinden biri de yalnızca 28 dakikada %10’dan %80’e çok hızlı şarj olabilmesi. MG markasının elektrikli otomobillerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan V2L teknolojisi MG4 modelinde de bulunuyor. Bu özellik sayesinde MG4’ün bataryasındaki elektrik enerjisini bir kablo vasıtasıyla dışarıya aktarmak ve enerjisini paylaşmak mümkün. Sessiz ve sıfır emisyonlu bir jenaratöre dönüşebilen MG4 bu özelliği ile dışarıya 3,3 kW gücünde elektrik enerjisi verebiliyor. Aynı anda birden fazla elektrikli cihazı çalıştırabilen MG4 ile başka elektrikli otomobilleri bile şarj etmek mümkün. Kamp sevenlere elektiriği doğaya taşıma olanağı sunan V2L teknolojisi ile bir buzdolabını aralıksız 17 gün boyunca çalıştırabilmek, aynı anda su ısıtıcısı veya elektrikli ocak kullanmak mümkün.