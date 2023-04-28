577 km’ye varan menziliyle MG4 Electric iddialı fiyatıyla Türkiye’de

MG4 Electric’in, Comfort ve Luxury olmak üzere 2 seçeneği bulunuyor. Giriş seviyesi olan MG4 Electric Comfort; 51 kWsa bataryaya, WLTP döngüsünde 350 km menzile ve arkada konumlandırılan 125 kW (170 PS) gücünde elektromotora sahip. MG4 Electric Luxury ise 64 kWsa batarya ve 150 kW (204 PS) gücünde bir elektromotorla donatılıyor. Bu motor, WLTP’ye göre 435 km; şehir içi kullanımlarda ise 577 km’ye kadar menzil sunuyor. MG4 Electric’in en önemli özelliklerinden biri de yalnızca 28 dakikada %10’dan %80’e çok hızlı şarj olabilmesi. MG markasının elektrikli otomobillerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan V2L teknolojisi MG4 modelinde de bulunuyor. Bu özellik sayesinde MG4’ün bataryasındaki elektrik enerjisini bir kablo vasıtasıyla dışarıya aktarmak ve enerjisini paylaşmak mümkün. Sessiz ve sıfır emisyonlu bir jenaratöre dönüşebilen MG4 bu özelliği ile dışarıya 3,3 kW gücünde elektrik enerjisi verebiliyor. Aynı anda birden fazla elektrikli cihazı çalıştırabilen MG4 ile başka elektrikli otomobilleri bile şarj etmek mümkün. Kamp sevenlere elektiriği doğaya taşıma olanağı sunan V2L teknolojisi ile bir buzdolabını aralıksız 17 gün boyunca çalıştırabilmek, aynı anda su ısıtıcısı veya elektrikli ocak kullanmak mümkün.