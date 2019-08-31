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  3. 31 Ağustos 2019 10:16

6 gece gündüz çalışarak kendine otomobil yaptı

Bursa'da bir usta, emekli maaşından biriktirdiği parayla 6 gece gündüz çalışarak kendine son model otomobil yaptı.

6 gece gündüz çalışarak kendine otomobil yaptı

Bursa'da bir usta, emekli maaşından biriktirdiği parayla 6 gece gündüz çalışarak kendine son model otomobil yaptı.

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6 gece gündüz çalışarak kendine otomobil yaptı

Yıllarca otomobil tamirciliği yapan ve 2000 yılında emekli olan Hakan Akgün, aynı zamanda eski bir otomobil yarışçısı.

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6 gece gündüz çalışarak kendine otomobil yaptı

Emekli olduktan sonra kendine yarış otomobili yapmaya karar veren usta, tamamı kendi işçiliği olan ve görenlerin Ferrari'ye benzettiği otomobili 6 ay gece gündüz çalışarak yaptı.

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6 gece gündüz çalışarak kendine otomobil yaptı

Akgün, görenin bir daha baktığı ve tur atmak istediği otomobile 60 bin liralık malzeme kullandı.

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