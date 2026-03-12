600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı
Edirne’de bir vatandaş, 600 bin TL'ye ekspertiz yaptırmadan aldığı hafif ticari aracı ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı. Ekspertiz kontrolünde, aracın tabanının tamamen "zula" adı verilen gizli bölmelerle kaplandığı ve şasi numarasının silindiği belirlendi.
ARAÇ ZULAYA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
Aracı inceleyen ekspertiz Cemre Kurt, şasi kontrolleri sırasında olağan dışı farklılıklar sezdi. Detaylı inceleme için koltuklar söküldüğünde ise gerçek ortaya çıkı. Aracın alt kısmı tamamen, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış "zula" tabir edilen gizli bölmelere dönüştürülmüştü.
ŞASİ NUMARASI DA SİLİNMİŞ
Olayın sadece bir kaporta hilesi olmadığı, aracın kimlik bilgisi sayılan şasi numarasının da kazınarak tahrip edildiği anlaşıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Narkotik şubeleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.
Araç, daha önce hangi suçlarda kullanıldığının tespiti için İstanbul’daki kriminal laboratuvarına sevk edildi. Araç sahibiyse, kendisine satış yapan kişiden şikayetçi oldu.