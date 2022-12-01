7 kişilik yeni Dacia Jogger büyük fiyat avantajıyla Türkiye'de
Duster modeliyle Türkiye’nin SUV ve 4x4 lideri olan Dacia, 7 kişilik yeni otomobili Jogger’ı Türkiye pazarına sundu.
Duster modeliyle Türkiye’nin SUV ve 4x4 lideri olan Dacia, 7 kişilik yeni otomobili Jogger’ı Iğdır-Kars rotasında düzenlediği çarpıcı bir lansmanın ardından Türkiye pazarına sundu.
Aracın kimliğiyle çok uyumlu olan “Hepsi bir araba” sloganıyla gerçekleştirilen lansmanda yeni marka kimliğini de tanıtan Dacia’nın bu yepyeni modelini, bir Station Wagon’un uzunluğu, bir MPV’nin kullanışlılığı ve bir SUV’nin yüksekliğiyle sunarak, maceraya hazır yaşam tarzına göz kırpıyor.
Jogger, Essential, Expression ve Extreme donanım seviyeleriyle sunuluyor. Yeni marka kimliğiyle birlikte Dacia’daki donanım isimlerinin de değiştiğini görüyoruz.
Jogger, 110 beygir gücünde TCe ve 100 beygirlik TCe ECO-G motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Her ikisi de turboşarjlı olan 1.0 litrelik, üç silindirli bu motorlar 6-ileri manuel şanzımanla birlikte sunuluyor. LPG’li ECO-G versiyonun 1000 km’ye kadar menzil ve yüzde 30’un üzerinde yakıt tasarrufu sunduğu belirtiliyor. Mevcut iki motor seçeneğinin yanı sıra, Dacia tarihindeki ilk hibrit motor da 2023 yılında Jogger ile satışa sunulacak. Bu versiyon aynı zamanda otomatik şanzıman talebine de cevap verecek.