7 kişilik yeni Dacia Jogger büyük fiyat avantajıyla Türkiye'de

Jogger, 110 beygir gücünde TCe ve 100 beygirlik TCe ECO-G motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Her ikisi de turboşarjlı olan 1.0 litrelik, üç silindirli bu motorlar 6-ileri manuel şanzımanla birlikte sunuluyor. LPG’li ECO-G versiyonun 1000 km’ye kadar menzil ve yüzde 30’un üzerinde yakıt tasarrufu sunduğu belirtiliyor. Mevcut iki motor seçeneğinin yanı sıra, Dacia tarihindeki ilk hibrit motor da 2023 yılında Jogger ile satışa sunulacak. Bu versiyon aynı zamanda otomatik şanzıman talebine de cevap verecek.