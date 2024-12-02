750 km menzilli yeni premium elektrikli otomobil SUV Cuope'si DS N°8 ortaya çıktı
Seyahat sanatını yollarla buluşturan DS Automobiles, yeni yıl öncesinde resmi tanıtımını gerçekleştireceği yüzde 100 elektrikli SUV Coupe tasarım dilini benimseyen DS N°8 modelini duyurdu.
DS Automobiles, çok yakında tanıtımını gerçekleştireceği yeni DS N°8 modeli ile yeni bir isimlendirme stratejisi ortaya koyacak. Bu yaklaşım, markanın mevcut ürün yelpazesi ile gelecekteki DS Automobiles modellerinin isimlerini birbirine bağlarken, rakam ifadesi olan “N°” isimlendirmesi ile daha cesur bir mantığı benimsiyor. Bu strateji, otomobilin arkasında tam olarak yazılan DS Automobiles ifadesinin yanı sıra N°8 imzasının yer alması ile hem marka ismine vurgu yaparken hem de marka ile model ismini yeterince ayrı konumlandırabilecek. Yeni “N°” isimlendirme stratejisinin tanıtımı, DS Automobiles için yeni bir model neslinin başlangıcını işaret ediyor ve önemli bir gelişmeyi vurguluyor.
“8”, DS Automobiles için yeni bir sayıyı ifade ediyor. “8”in sonsuzluk işaretine yakın şekli, uyumlu bir bütün oluşturmak için bir araya gelen denge ve huzuru yansıtıyor. Yıl sonundan önce resmi olarak tanıtılacak olan yeni DS N°8, karizmatik tasarımı, aerodinamik hatları, öncü teknolojisi ve birinci sınıf konfor öğeleriyle dikkat çekiyor. Bu detaylar, yeni DS N°8’in temel yapı taşlarını oluşturuyor. DS N°8 modeliyle birlikte DS Automobiles, SUV sınıfındaki araçların tasarımında devrim yaparak, müşterilerinin beklentilerini karşılamayı odağında tutmaya devam ediyor. DS Automobiles’in yeni premium tasarım dili, başarılı SUV Coupe konseptini şekillendiren temel özelliklere sahipken tamamen yeni bir tasarım yaratmayı başarıyor.
Yeni DS N°8’in dış tasarımı en zarif SUV’ların dinamizmini yeniden yorumluyor ve tamamen elektrikli bir güç-aktarma sistemi ile yollara adım atıyor. Yeni DS N°8’in geride konumladırılan ön camları ve daha alçak bir konuma yerleştirilen kaput tasarımı aerodinamiğe katkı sağlıyor. Böyle verimlilik noktasında son derece güçlü olan yeni DS N°8, WLTP döngüsünde 750 km menzil sunacak. 0.24 Cx’lik etkileyici bir sürtünme katsayısına sahip olan yeni DS N°8’in her bir gövde parçası, aerodinamik yapısını en üst düzeye çıkarmak için rüzgar tünelinde test edildi. Bununla birlikte ön tamponun alt kısmına, bataryayı soğutmaya yardımcı olan aktif hava girişleri yerleştirildi. DS Automobiles’in bu olağanüstü başarısı, otomobilin aerodinamiği ve markanın gelişmiş teknolojisi üzerine yapılan kapsamlı çalışmaların bir sonucu olarak öne çıkıyor.
Yeni DS N°8’in ön tasarımı, yüksek teknolojiyi yansıtıyor. DS Automobiles’in imzası niteliğindeki bu ışık tasarımı, ön tamponda dikey LED gündüz farları ile vurgulanıyor. Bu farlar, üst düzey görüş sağlayan DS PIXEL LED VISION aydınlatma sistemiyle çevreleniyor. Diğer taraftan, markanın kimliğini korumak için aracın arkasında “N°8” imzası ve altında “DS AUTOMOBILES” yazısı yer alıyor. Bu ayrılmış marka kimliği, marka ile model arasında net bir ayrım sağlarken, elektrikli geleceğe doğru bir ilerlemeyi de işaret ediyor. Yeni DS N°8’in oranları, SUV Coupe konseptini aşacak şekilde rafine edilirken SUV DNA’sına sadık kalındı. Yeni DS N°8’in arka çamurlukları verimliliği artıracak şekilde tasarlanırken üç boyutlu arka aydınlatma grubu aerodinamik akışı optimize etmek için dikey bir ışık imzası taşıyor.