750 km menzilli yeni premium elektrikli otomobil SUV Cuope'si DS N°8 ortaya çıktı

DS Automobiles, çok yakında tanıtımını gerçekleştireceği yeni DS N°8 modeli ile yeni bir isimlendirme stratejisi ortaya koyacak. Bu yaklaşım, markanın mevcut ürün yelpazesi ile gelecekteki DS Automobiles modellerinin isimlerini birbirine bağlarken, rakam ifadesi olan “N°” isimlendirmesi ile daha cesur bir mantığı benimsiyor. Bu strateji, otomobilin arkasında tam olarak yazılan DS Automobiles ifadesinin yanı sıra N°8 imzasının yer alması ile hem marka ismine vurgu yaparken hem de marka ile model ismini yeterince ayrı konumlandırabilecek. Yeni “N°” isimlendirme stratejisinin tanıtımı, DS Automobiles için yeni bir model neslinin başlangıcını işaret ediyor ve önemli bir gelişmeyi vurguluyor.