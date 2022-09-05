  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil
  4. Ağustos ayının en çok satan otomobilleri belli oldu: İşte en çok satan markalar

Ağustos ayının en çok satan otomobilleri belli oldu: İşte en çok satan markalar

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay, 2021'in aynı ayına göre yüzde 17,3 azalarak 48 bin 336 adet seviyesinde gerçekleşti. İşte en çok satan otomobil markaları...

Ağustos ayının en çok satan otomobilleri belli oldu: İşte en çok satan markalar - Resim: 1

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay, 2021'in aynı ayına göre yüzde 17,3 azalarak 48 bin 336 adet seviyesinde gerçekleşti. En fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Renault oldu.

1 / 10
Ağustos ayının en çok satan otomobilleri belli oldu: İşte en çok satan markalar - Resim: 2

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay, 2021'in aynı ayına göre yüzde 17,3 azalarak 48 bin 336 adet seviyesinde gerçekleşti.

2 / 10
Ağustos ayının en çok satan otomobilleri belli oldu: İşte en çok satan markalar - Resim: 3

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 8 bin 12 adetle Fiat ilk sırayı aldı.

3 / 10
Ağustos ayının en çok satan otomobilleri belli oldu: İşte en çok satan markalar - Resim: 4

Bunu 5 bin 31 satışla Volkswagen ve 4 bin 756 satışla Renault takip etti.

4 / 10