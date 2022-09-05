Ağustos ayının en çok satan otomobilleri belli oldu: İşte en çok satan markalar
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay, 2021'in aynı ayına göre yüzde 17,3 azalarak 48 bin 336 adet seviyesinde gerçekleşti. İşte en çok satan otomobil markaları...
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay, 2021'in aynı ayına göre yüzde 17,3 azalarak 48 bin 336 adet seviyesinde gerçekleşti. En fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Renault oldu.
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay, 2021'in aynı ayına göre yüzde 17,3 azalarak 48 bin 336 adet seviyesinde gerçekleşti.
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AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 8 bin 12 adetle Fiat ilk sırayı aldı.
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Bunu 5 bin 31 satışla Volkswagen ve 4 bin 756 satışla Renault takip etti.
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