Akıllı hibrit teknolojisi ile yenilenen Suzuki Swift Türkiye'ye geliyor
Japon otomotiv devi Suzuki, şehrin en sevimli miniği Suzuki Swift'i yeniledi. Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi'yle yakıt tasarrufunda kuralları yeniden yazacak olan yeni Suzuki Swift Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.
İngiltere’de gerçekleştirilen “Yılın Otomobili” ödüllerinde ‘Mutlaka Tavsiye Edilir’ model olarak seçilen yeni Swift, keskin tasarımı, gelişmiş güvenlik özellikleri ve günlük mobiliteyi yeniden tanımlayan renkli, verimli ve kıvrak sürüş özellikleri ile tüketicilere çok gelişmiş ve akıllı bir seçenek sunmasıyla öne çıkıyor. Yeni Swift’in yeni versiyonları da adeta bir devrim yaratıyor. Giriş seviyesi artık "Life" adıyla geliyor ve bu versiyon, henüz giriş seviyesi itibari ile sunduğu LED farlar, 16 inç jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, 9 inçlik dokunmatik Multimedya ekranı, ısıtmalı ön koltukları ile dikkat çekiyor. Üst ekipman seviye versiyon ise "Pulse" adını aldı ve bu versiyon, elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik klima, parlak dekorlu 16 inç alüminyum jantlar gibi üstün özellikleriyle Swift’in en iddialı seçeneği olarak öne çıkıyor.
Yeni Suzuki Swift, yerini aldığı nesillerin karakteristik tasarım temellerini korurken, önceki nesillerinin tasarım parametrelerinin ötesine geçerek son derece güçlü bir görünüme ve aerodinamik yetkinliğe ve verimliliğe kavuştu. 3860 mm uzunluğa, 1735 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2450 mm aks mesafesine sahip yeni Suzuki Swift önceki versiyonuna göre 11 mm daha alçak bir yükleme eşiği ile daha kolay bagaj yükleme imkanına sahip oldu. Yeni Swift’in ilk bakışta tanınmasını sağlayan parlak siyah renkteki geniş ön ızgarası ve imza niteliği taşıyan L şeklindeki LED aydınlatmaları özgüven ve macera hissi veriyor. Bununla birlikte modern ve dinamik tasarım hatları ve çift renkli gövdesi, yeni Swift'e enerjik ve renkli bir görünüm katıyor. Arka tasarımında ise üç boyutlu stop lambaları ve geniş arka tamponu, dokuz farklı tek renk ve dört farklı çift renk olmak üzere zengin bir renk yelpazesi ile tüketicilerle buluşacak. Yeni Metalik Akdeniz Mavisi ve Metalik Sarı renk seçenekleri, Suzuki’nin boya kalitesinin yeni bir dönemini temsil ederken zengin dokusu ve yoğun tonları ile dikkat çekiyor. Ayrıca 16 inçlik alüminyum jantlar da standart olarak sunulacak olan donanımlar arasında yer alıyor.
Yeni Swift, sürüş deneyimini geliştirmek için daha ergonomik, daha teknolojik ve daha güvenli donanım özelliklerleriyle donatılmış geniş ve konforlu bir kabin sunuyor. Yeni Swift'in kullanım kolaylığını ön planda tutulan iç mekânı, sürücüyü ve tüm yolcuları düşünen bir kokpite sahip. Siyah ve açık gri renklerle tasarlanmış çift tonlu gösterge paneli ve ön kapı kaplaması, kabinde sportif ve dinamik bir görünüm sağlıyor. 9 inçlik hızlı tepki süreli HD dokunmatik ekranla donatılan yeni Suzuki Swift keyifli bir sürüşe olanak tanıyor. Gelişmiş multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon bağlantısı üstün özelliklere sahip. Ayrıca geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler yeni Swift’in standart donanım özellikleri arasında yer alıyor. 4.3 inçlik renkli dijital gösterge paneli üzerinden ise sürüş bilgileri detaylı bir şekilde takip edilebiliyor.
Yeni Suzuki Swift gelişmiş sürüş destek sistemleri ile her zamankinden daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.
· Çift Sensörlü Fren Desteği (DSBS II): Milimetre dalga radarı ve monoküler kamera, aracın önündeki araçları, bisikletleri ve yayaları algılamak için kullanılırken önden, çapraz ve yan çarpışmaları azaltmaya yardımcı oluyor.
· Şeritte Kalma Desteği (LKA): Adaptif Hız Sabitleyici etkinleştirildiğinde, Şeritte Tutma Desteği (LKA) sürücünün aracı şeridin ortasında tutmasına yardımcı oluyor.
· Sürücü İzleme Sistemi (DMS): Gösterge paneline yerleştirilen, sürücünün gözlerini ve yüzünü izleyen kamera, uyku hali veya dikkat dağılması durumunda uyarı veriyor.
· Yeni Suzuki Swift, ayrıca, Şeritten Ayrılmayı Önleme Sistemi (LDP), Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Trafik İşareti Tanıma Sistemi (TSR), Kör Nokta Monitörü (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA), eCall gibi güvenlik donanımı özelliklerine sahip.