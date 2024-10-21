Akıllı hibrit teknolojisi ile yenilenen Suzuki Swift Türkiye'ye geliyor

Yeni Suzuki Swift, yerini aldığı nesillerin karakteristik tasarım temellerini korurken, önceki nesillerinin tasarım parametrelerinin ötesine geçerek son derece güçlü bir görünüme ve aerodinamik yetkinliğe ve verimliliğe kavuştu. 3860 mm uzunluğa, 1735 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2450 mm aks mesafesine sahip yeni Suzuki Swift önceki versiyonuna göre 11 mm daha alçak bir yükleme eşiği ile daha kolay bagaj yükleme imkanına sahip oldu. Yeni Swift’in ilk bakışta tanınmasını sağlayan parlak siyah renkteki geniş ön ızgarası ve imza niteliği taşıyan L şeklindeki LED aydınlatmaları özgüven ve macera hissi veriyor. Bununla birlikte modern ve dinamik tasarım hatları ve çift renkli gövdesi, yeni Swift'e enerjik ve renkli bir görünüm katıyor. Arka tasarımında ise üç boyutlu stop lambaları ve geniş arka tamponu, dokuz farklı tek renk ve dört farklı çift renk olmak üzere zengin bir renk yelpazesi ile tüketicilerle buluşacak. Yeni Metalik Akdeniz Mavisi ve Metalik Sarı renk seçenekleri, Suzuki’nin boya kalitesinin yeni bir dönemini temsil ederken zengin dokusu ve yoğun tonları ile dikkat çekiyor. Ayrıca 16 inçlik alüminyum jantlar da standart olarak sunulacak olan donanımlar arasında yer alıyor.