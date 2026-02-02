Aldığı sıfır kamyonet hatalı çıkınca böyle intikam aldı! Gören şaşkına döndü

Olay, Kavaklı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bulunan bir otomobil bayisinde meydana geldi. Sıfır kilometre olarak satın aldığı kamyonetin hatalı olduğunu öne süren kişi, bayi yetkililerinin zararını gidermemesi üzerine eylem yaptı.