Alman otomobil devi e-tron modelleri Türkiye'de
Audi’nin tamamen elektrikli model ailesinin üyeleri Audi e-tron, Audi e-tron Sportback, Audi e-tron GT ve Audi RS e-tron GT’nin Türkiye’de satışına başlandı.
Halen Avrupa’da satışı devam eden e-tron ve e-tron Sportback, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa pazarında 2023 ikinci çeyreği itibarıyla; Q8 e-tron ve Q8 e-tron Sportback ismiyle devam edecek.
Sürdürülebilir, elektrikli premium mobilite sağlayıcısı olmak hedefiyle, iklim kriziyle mücadeleye verimli ve etkili bir şekilde yardımcı olmanın tek şartının elektrikli mobilite olduğu gerçeğinden hareket eden Audi’nin elektrikli yol haritasının ilk ve başarılı model ailesi e-tron Türkiye’de satışa sunuldu.
Modellerden ilki sportif bir SUV: e-tron. Sportifliği ve günlük kullanımı bir araya getiren model elektrikli dört tekerlekten çekişle birlikte iki elektromotoruyla etkileyici bir performans ve kıvrak sürüş özellikleri sağlıyor. Büyük yüksek voltajlı batarya, 300kW güç ve WLTP sürüş döngüsünde 369-393 km arasında menzil sunuyor. Evde ve sürüş anında olmak üzere farklı şarj çözümleriyle kullanıcı, ödün vermeden elektrikli sürüşün keyfini çıkarabiliyor.
Audi e-tron, spor, aile ve eğlenceye yönelik bir elektrikli SUV. 4.901 milimetre uzunluğa, 1.935 milimetre genişliğe ve 1.616 milimetre yüksekliğe sahip. Markanın diğer tam boy modelleriyle aynı ferahlığı ve rahatlığı sunuyor.