Alman otomobil devi e-tron modelleri Türkiye'de

Modellerden ilki sportif bir SUV: e-tron. Sportifliği ve günlük kullanımı bir araya getiren model elektrikli dört tekerlekten çekişle birlikte iki elektromotoruyla etkileyici bir performans ve kıvrak sürüş özellikleri sağlıyor. Büyük yüksek voltajlı batarya, 300kW güç ve WLTP sürüş döngüsünde 369-393 km arasında menzil sunuyor. Evde ve sürüş anında olmak üzere farklı şarj çözümleriyle kullanıcı, ödün vermeden elektrikli sürüşün keyfini çıkarabiliyor.