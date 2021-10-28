Almayan bin pişman! Skoda bir günde 90 bin TL zam yaptı
Eylül ayında Türkiye’de satışa sunulan 2021 Skoda Kodiaq ülkemizde büyük ilgi görmüştü. Lansman indiriminin sona ermesiyle birlikte fiyatlar yeniden tavan yaptı.
Skoda, 2021 Kodiaq’ın lansman indiriminin son bulduğunu ve fiyatların “normale” döndüğü açıkladı.
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Bu kararın ardından aracın fiyatlarının nasıl değişeceği de merak ediliyordu.
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Aracın versiyonlarında 60 bin ile 90 bin arasında fiyat artışları oldu.
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2021 Skoda Kodiaq giriş versiyonunda istenen fiyat eylülde 455 bin TL olarak açıklanmıştı. Bu modelin fiyatı bugün 518.900 TL .
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