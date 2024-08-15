Antalya yokuşlarını Tokyo Drift sahnesine çeviren maganda yakalandı

Etrafındaki diğer sürücüleri de drift atarak sollayan sürücünün bu görüntüleri araç içerisindeki kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı ve sürücüsünün yerini tespit etti.