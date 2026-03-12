APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı

Kamuoyunda "APP" (Amerikan Press Plaka) olarak bilinen, kalın harf karakterli ve yönetmeliğe aykırı plakaların kullanımıyla ilgili yeni kararlar, şoförler odalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, sadece ilk iki günde bin adet plaka değişimi başvurusu aldıklarını duyurdu.