APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı
APP (standart dışı) plakalara yönelik düzenleme kafa karışıklığına yol açtı. Manisa'da bazı APP harf grubu plakalar iade edilmek istendi.
Kamuoyunda "APP" (Amerikan Press Plaka) olarak bilinen, kalın harf karakterli ve yönetmeliğe aykırı plakaların kullanımıyla ilgili yeni kararlar, şoförler odalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, sadece ilk iki günde bin adet plaka değişimi başvurusu aldıklarını duyurdu.
APP harf grubu kafa karıştırdı
Manisa Şoförler Odası Başkanı Cahit Güden, isim benzerliğinin kafa karıştırdığını belirterek, ''Odamızın bastığı, barkodlu ve mühürlü olan 'APP' harf grubu plakalar tamamen yasaldır. Vatandaşlarımız bunları standart dışı kalın harfli APP plakalarla karıştırmasın. Resmi mühürlü plakalar için bir değişim zorunluluğu yoktur." ifadelerini kullandı.
Cezalar iptal edildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile 27 Şubat'tan itibaren standart dışı plaka nedeniyle kesilen tüm idari para cezaları iptal edildi. Araç sahiplerine plakalarını standartlara uygun hale getirmeleri için 1 Nisan 2026 tarihine kadar ek süre tanındı.
1 Nisan itibariyle ağır ceza geliyor
Nisan ayı itibarıyla kurallara uymayanları bekleyen cezalar ise şöyle:
- 140.000 TL idari para cezası.
- Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulması.
- Aracın 30 gün trafikten men edilmesi.
- Aynı yıl içindeki ikinci ihlalde ise cezalar iki katı olarak uygulanacak.