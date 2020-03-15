Araba alacaklar dikkat! İşte çekeceğiniz krediye göre ödeme planı
Kamu bankalarının sıfır otomobiller için başlattığı düşük faizli kredi kampanyası Mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Otomobil almak isteyenler için yüzde 0.49 oranında faizle kredi çekebiliyor.
Otomobil almak isteyenler için fırsatlar devam ediyor. Kamu bankalarının düşük faizli kredi desteği otomotiv sektörüne katkı sağlıyor. Düşük faizle 36 ay vadeye kadar araba sahibi olmak mümkün hale geldi.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, binek araçlarda 50-120 bin lira krediyi 18-36 ay vade aralığında yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 faiz aralığından, ticari araçlarda ise 72-500 bin lira krediyi 36-60 ay vade aralığında yüzde 0.49-0.69 faizle kullanılabiliyor.
Binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota, ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ düşük faizli kampanyaya katılmış durumda.