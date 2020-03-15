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  3. 15 Mart 2020 09:17

Araba alacaklar dikkat! İşte çekeceğiniz krediye göre ödeme planı

Kamu bankalarının sıfır otomobiller için başlattığı düşük faizli kredi kampanyası Mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Otomobil almak isteyenler için yüzde 0.49 oranında faizle kredi çekebiliyor.

Araba alacaklar dikkat! İşte çekeceğiniz krediye göre ödeme planı

Otomobil almak isteyenler için fırsatlar devam ediyor. Kamu bankalarının düşük faizli kredi desteği otomotiv sektörüne katkı sağlıyor. Düşük faizle 36 ay vadeye kadar araba sahibi olmak mümkün hale geldi.

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Araba alacaklar dikkat! İşte çekeceğiniz krediye göre ödeme planı

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, binek araçlarda 50-120 bin lira krediyi 18-36 ay vade aralığında yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 faiz aralığından, ticari araçlarda ise 72-500 bin lira krediyi 36-60 ay vade aralığında yüzde 0.49-0.69 faizle kullanılabiliyor.

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Araba alacaklar dikkat! İşte çekeceğiniz krediye göre ödeme planı

Binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota, ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ düşük faizli kampanyaya katılmış durumda.

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Araba alacaklar dikkat! İşte çekeceğiniz krediye göre ödeme planı

Kampanyadan yararlanmak için aracın bedelinin bir kısmını peşinat olarak verilmesi gerekiyor. Aracın satıldığı bayi kredi işlemlerini takip edebiliyor.

Kampanyanın son tarihi ise 31/03/2020.

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