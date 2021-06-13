Araç alacaklar dikkat: İşte kapış kapış satılan 10 marka
İkinci el çevrim içi oto pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomobiller belli oldu. İşte kapış kapış satılan 10 marka...
AA muhabirinin ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 112 bin 785 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.
Nisan ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 21, geçen yılın mayıs ayına göre de yüzde 36 düşüş gerçekleşti. Satışlar, Ocak-Mayıs 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12 azaldı.
Mayısta ikinci el çevrim içi satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu.
En çok satan 10 marka
Verilere göre, bu yılın mayıs ayında ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 16 bin 93 satışla Volkswagen oldu. Renault, 15 bin 80 satışla ikinci ve Ford da 11 bin 811 satışla üçüncü sırada yer aldı.