Araç alacaklar dikkat! Taksit sayıları değişti: İşte güncel otomobil fiyatları
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi taksit sayılarıyla ilgili düzenleme yaparken taşıt alımlarında da taksit sayıları değişti.
Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi. 120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya indi.
300 bin TL üzerinde olup 750 bin TL üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi. 750 bin lira ile bir buçuk milyon lira arasındaki araçlar için ise en fazla yüzde 20'si kadar kredi verilecek. Değeri 1 buçuk milyon Lira'nın üstündeki araçlar için kredi verilmeyecek.
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel/ Fiyatı: 184.500 TL/ Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL---- C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel/ Fiyatı 215.000 TL/ Kampanyalı fiyatı 209.500 TL
DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg/ Fiyatı 164.900 TL---- Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg/ Fiyatı 191.400 TL---- Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull/ Liste fiyatı 203.000 TL---- Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model/ Liste fiyatı 203.000 TL