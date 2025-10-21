Araç alacaklar ya da satacaklar dikkat: İkinci el otomobil piyasasında dikkat çeken değişim
BETAM tarafından hazırlanan rapora göre eylül ayında reel fiyatlardaki gerilemenin ardından ikinci el otomobillerin ilanda kalma süresi 19,1 güne düştü.
Sahibinden, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı eylül ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı. İlgili rapora göre eylülde reel fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 düşüş, otomobil talebi ise yüzde 3,9 artış kaydetti.
Rapora göre eylül ayında araçların ortalama fiyatları benzinli modellerde 1 milyon 311 bin lira, benzin&LPG'li modellerde 562 bin 113 lira, dizel modellerde 1 milyon 41 bin lira, hibrit modellerde 2 milyon 420 bin lira ve elektrikli modellerde 3 milyon 740 bin lira olarak gerçekleşti.
Geçen yılın aynı dönemine göre nominal artış oranları benzinli araçlarda yüzde 20,2, benzin&LPG'de yüzde 14,2, dizel araçlarda yüzde 16,8, hibrit araçlarda yüzde 15,8 ve elektrikli araçlarda yüzde 13,6 olarak kaydedildi.
Bir önceki aya göre yaş grubu fiyat analizinde, tüm yaş segmentlerinde hareketlilik görüldü. Ortalama fiyatlar, 2004-2008 model araçlarda 465 bin 530 lira, 2009-2013 model araçlarda 753 bin 724 lira, 2014-2018 model araçlarda ise 1 milyon 184 bin lira seviyesinde seyretti.