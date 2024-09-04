Araç alacaklara yeni kampanya: 1 ay boyunca geçerli olacak

Ek özellikler Trumore’dan aktive edilebilecek

Kullanıcılar, GSR II’nin zorunlu kılmadığı ancak donanımsal hazırlığı standart olarak sunulan “Yoğun Trafik Pilotu”, “Adaptif Hız Sabitleyici” ve “Adaptif Sürücü Asistanı” ek özelliklerini istemeleri halinde Trumore uygulamasından satın alarak aktif hale getirebilecekler.

T10X’lerini Eylül 2024 öncesi teslim alan kullanıcıların ise bu özellikler için ödeme yapması gerekmeyecek. T10X’lere gelen bu özellikler regülasyonların izin verdiği sınırlar içinde çalışacak; “Yoğun Trafik Pilotu” 15 km/s’ye kadar hızlarda sürüş hızını önde akan trafiğe göre otomatik olarak ayarlarken, trafiğin tamamen durması halinde, mevcut kurallar gereği sürücüden aldığı komutla takibin devamını sağlayacak. "Adaptif Sürücü Asistanı" ise şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda öndeki aracı 60 km/saat hıza kadar takip edip, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek kendini adapte edebilecek.