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  3. 08 Şubat 2018 20:55

Araç içinde mesajlaşanlara kötü haber!

Araç içinde mesajlaşan veya telefon kullanan sürücüler hakkında karar verildi.

Araç içinde mesajlaşanlara kötü haber!

Sürücülerin araç içinde cep telefonu kullanmalarının yasak oluşu ve bu yasağın sınırları ile ilgili bir başvuruyu değerlendiren Fransız üst mahkeme, konuyla ilgili kararını verdi.

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Araç içinde mesajlaşanlara kötü haber!

Fransız kanunlarına göre yasak olan sürücülerin araç içinde cep telefonunu kullanmaları, aracın çalışmadığı durumlarda da geçerli.

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Araç içinde mesajlaşanlara kötü haber!

Üst mahkeme, sürücülerin seyir halinde veya aracını kenara çekip telefon etmesinin kanunen yasak olduğunu hatırlatarak, araç motorunun kapalı olduğu durumlarda bile trafiğe açık bir alanda olmaması gerektiğini kaydetti.​

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Araç içinde mesajlaşanlara kötü haber!

Buna göre sürücüler, 135 avro para ve toplam 12 olan sürücü belgesinden 3 puanın silinmesi cezası almamak için araçlarını daha önce sınırları belirlenmiş bir araç parkına koyduktan sonra cep telefonu kullanabilecek.

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