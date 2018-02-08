Araç içinde mesajlaşanlara kötü haber!
Araç içinde mesajlaşan veya telefon kullanan sürücüler hakkında karar verildi.
Sürücülerin araç içinde cep telefonu kullanmalarının yasak oluşu ve bu yasağın sınırları ile ilgili bir başvuruyu değerlendiren Fransız üst mahkeme, konuyla ilgili kararını verdi.
Fransız kanunlarına göre yasak olan sürücülerin araç içinde cep telefonunu kullanmaları, aracın çalışmadığı durumlarda da geçerli.
Üst mahkeme, sürücülerin seyir halinde veya aracını kenara çekip telefon etmesinin kanunen yasak olduğunu hatırlatarak, araç motorunun kapalı olduğu durumlarda bile trafiğe açık bir alanda olmaması gerektiğini kaydetti.