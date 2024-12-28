Araç muayene istasyonunda ''zam'' kuyruğu...
1 Ocak itibarıyla zorunlu araç muayene ücretlerine gelecek olan dev zam öncesinde araçlarını zamsız muayene yaptırmak isteyen araç sahipleri TÜVTÜRK araç muayene istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 43,93 olarak açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan oranla TÜVTÜRK'ün araç muayenelerine 2025'te uygulayacağı ücret tarifesi belli olunca zamdan etkilenmemek için 2024 yılının son günlerine randevu alan araç sahipleri yeni yıla sayılı günler kala araç sahipleri, muayene istasyonlarına akın etti.
Yeni tarifenin geçerli olacağı 1 Ocak öncesi Arnavutköy'deki Haraççı 2 muayene istasyonu önünde uzun kuyruklar oluştu. Yeni tarifeyle aracını muayene ettirmek istemeyen Ali Kaya, "2024'te bin 621 lira, 2025'te 2 bin 662 lira. İnsanlar 2 ay önceden muayeneye geliyor ki, 2025'in zammına yakalanmayalım. İnsanların birçoğu bunu yapıyor. O yüzden burada görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kuyruğa maruz kalıyoruz. Sabahtan beri bu şekilde bekliyoruz. Yapacağımız bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Araç muayene servisi olan Asım Kaya, "Buradaki yoğunluğumuz, araçlarımız biraz erken geliyorlar. Ocak ayında 2 bin 662 lira olacak. Onun için insanlar Aralık ayında geliyorlar. Bunun nedeni de bin 820 lira olan bütçeden vermek bir daha ki zamdan etkilenmemek için erken gelmeleri sebebiyle yoğunluk oluyor muayene istasyonlarında. Bayağı bir kalabalık oluyor" dedi.
2024 yılı güncel araç muayene fiyat listesi şöyleydi:
Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 927,60 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 1.821,60 TL
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 2.462,40 TL