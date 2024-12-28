Araç muayene istasyonunda ''zam'' kuyruğu...

Araç muayene servisi olan Asım Kaya, "Buradaki yoğunluğumuz, araçlarımız biraz erken geliyorlar. Ocak ayında 2 bin 662 lira olacak. Onun için insanlar Aralık ayında geliyorlar. Bunun nedeni de bin 820 lira olan bütçeden vermek bir daha ki zamdan etkilenmemek için erken gelmeleri sebebiyle yoğunluk oluyor muayene istasyonlarında. Bayağı bir kalabalık oluyor" dedi.