''Araç muayene ücretleri düşürülsün''

Otobüsçü esnafımız şehirlerarası kısıtlamalar nedeniyle uzun süre iş yapamazken eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı okul servis araçları 6 aydan fazla süreyle kontak açamadı. Ancak iş yoğunluğu ve müşteri kapasitesi azalan hatta iş yapamayan esnafımızın birçok sabit gideri var. Bunlardan biri de her yıl zorunlu olan araç muayeneleri.