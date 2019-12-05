  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Aralık 2019 07:55

Araç muayenesine gitmeden önce bunları yapın !

Araç muayenesine gitmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. TÜVTÜRK, araç sahiplerinin kolaylıkla yapabileceği 10 basit kontrolü açıkladı.

Araç muayenesine gitmeden önce bunları yapın !

Kış koşullarında araçların bakımlarının, muayenelerinin düzenli yapılması sadece araç sahibinin değil, çevredekilerin de güvenliği açısından önem taşıyor.

1/ 21
Araç muayenesine gitmeden önce bunları yapın !

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın (UAB), belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti vermeye tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK,muayene tarihi gelen araç sahipleri için araçlarını daha güvenli hale getirecek hem de basit sorunlar yüzünden muayeneden kalma ihtimalini azaltacak önerileri sunuyor.

2/ 21
Araç muayenesine gitmeden önce bunları yapın !

İşte araç sahiplerinin araç muayene öncesi yapabileceği 10 basit kontrol;

3/ 21
Araç muayenesine gitmeden önce bunları yapın !

1.Aydınlatma sistemleri
Aracın tüm ön ve arka aydınlatma sistemleri, sinyaller, iç aydınlatma ve geri vites lambalarının çalışır durumda ve hasarsız olması gerekmektedir.

4/ 21
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM