Araç sahibinin teslim almadığı tüm araçlar satılacak
Yediemin otoparklarında bulunan araçların satışında yeni dönem başlıyor. Düzenleme 9. Yargı Paketi kapsamında Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satışı hızlanacak.
Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve geçen hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, yargı alanında birçok düzenlemenin yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Yargı paketinde yediemin otoparklarında bulunan araçların satışına ilişkin düzenleme de yer aldı.
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Buna göre buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.
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NTV'nin haberine göre; düzenleme kapsamında 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satışı kolaylaşacak.
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