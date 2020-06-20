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  3. 20 Haziran 2020 16:57

Araç sahipleri bu habere dikkat!

Seyir halindeyken yaşanan ani araç arızalanmalar hem sürücüyü hem de trafikteki sürücülerin can ve mal güvenliğini tehdit edebiliyor.

Araç sahipleri bu habere dikkat!

Araç sürücülerinin bu tarz beklenmedik durumların önüne geçmeleri için bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları ve bazı püf noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. İşte birçok araç sahibinin bilmediği arızalanmaların önüne geçecek ve arıza anında mevcut durumu kolaylaştıracak tavsiyeler...

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Araç sahipleri bu habere dikkat!

Aracı periyodik olarak kontrol edin
Aracın mevcut durumunun belirli periyotlarla kontrol edilmemesi en sık yapılan ihmallerin başında yer alıyor.

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Araç sahipleri bu habere dikkat!

Sürekli ertelenen kontroller beklenmedik anlarda araç sürücüsüne zor anlar yaşatıyor.

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Araç sahipleri bu habere dikkat!

Aracın periyodik olarak kontrol edilmesinin ani araç arızalanmalarının önüne geçilmesini engelleyeceği unutulmamalıdır.

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