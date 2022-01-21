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Araç sahipleri dikkat: Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit için ödemeleri için 10 gün kaldı. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte tüm detaylar...

Araç sahipleri dikkat: Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? - Resim: 1

Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor. 

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Araç sahipleri dikkat: Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? - Resim: 2

Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

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Araç sahipleri dikkat: Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? - Resim: 3

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL


4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV:  733 lira

2022 MTV:  916 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV:  1372 lira

2022 MTV:  1715 Lira

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Araç sahipleri dikkat: Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? - Resim: 4

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL


4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

2022 MTV:  3158 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV:  3923 lira

2022 MTV:  4904 Lira

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