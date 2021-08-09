Araç sahipleri dikkat! Kaza yapmanızın asıl sebebi bu ama bilmiyorsunuz
Araçlarda yağ, su, filtre ve motor gibi klasik bakımlar yapılırken rot ve balans ayarları çoğu zaman gözden kaçıyor. Çünkü sürücülerin büyük kısmı bu ayarların ne işe yaradığını bilmiyor. Halbuki bu dengesizlikler yüzünden her gün ciddi kazalar yaşanıyor.
Rot ayarı, direksiyon ile tekerleklerin birebir uyumunu sağlamak için yapılıyor. Yani direksiyon nereye çevriliyorsa milim oynamadan tekerleklerin de aynı yöne evrilmesi gerekiyor. Balans ayarı ise tüm lastiklerin birebir dengede kalmasını sağlayan bir ayar sistemi. Bu sistem, tekerleklere eşit miktarda ağırlığın gitmesine imkan tanıyor.
Peki bu ayarların bozulduğunu sürücü nasıl anlar? Maliyeti ne kadar? Yapılmazsa ne gibi sorunlar yaşanır? İşlem kaç saatte tamamlanır?
Alkan, "Sanayilerdeki diğer rot ve balans tamircileri de gözlendiğinde trafikteki araçların yüzde 40'ının rot ve balans ayarının olmadığı anlaşılıyor. Bunun en büyük nedeni bilgisizlik. Çünkü yıllardır önemi anlaşılamadı. Yoksa kimse 'ben bu ayarı yaptırmam' demez" diye konuştu.
NASIL ANLAŞILIR?
Sürücülerin rot ve balans ayarının bozuk olduğunu seyir esnasında anlayabileceğine dikkat çeken Alkan, şu bilgileri verdi: