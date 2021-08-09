Araç sahipleri dikkat! Kaza yapmanızın asıl sebebi bu ama bilmiyorsunuz

Alkan, "Sanayilerdeki diğer rot ve balans tamircileri de gözlendiğinde trafikteki araçların yüzde 40'ının rot ve balans ayarının olmadığı anlaşılıyor. Bunun en büyük nedeni bilgisizlik. Çünkü yıllardır önemi anlaşılamadı. Yoksa kimse 'ben bu ayarı yaptırmam' demez" diye konuştu.