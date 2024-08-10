Araç sahipleri için emsal tazminat kararı
İzmir'de sağanak yağış sonrası otomobili hasar gören bir kişi, konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, 45 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi’nde yaşayan K.Y.'e ait evinin önünde park halindeki otomobil, 14 Aralık 2020’de gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle gerçekleşen sel ve taşkın sebebiyle su altında kaldı. Otomobilde 80 bin TL'lik hasar oluştu. Hasar, sigorta şirketi tarafından karşılandı ancak aracın muadillerine göre 550 bin TL olan değerinin 370 bin TL'ye düştüğü belirlendi. K.Y., avukatı Mehmet Emin Keleş aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün hizmet ve görev kusurları sonucu yaşanan sel felaketi ve taşkın sebebiyle müvekkilinin aracında oluşan hasarlar sonrasında meydana gelen değer kaybının giderilmesi istendi. Aracın uğradığı değer kaybı zararlarının tazminine yönelik hakları saklı kalmak kaydıyla 45 bin TL'lik maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi talep edildi.
Yıllardır bölgede benzer sorunlar yaşanmasına rağmen, önceden sel ve su baskınlarını önleyici tedbirlerin alınmaması ve davalı idarelerin birimleri tarafından su baskınına süresinde müdahale edilmemesi, geç ve yanlış müdahale edilmesi, ekipmanlarındaki yetersizlik, ihmal ve beceriksizlikleri, idarelerin kamu görevleriyle ilgili hizmet kusurları bulunduğu iddia edildi.
DAVANIN REDDİ İSTENDİ
İzmir 5’inci İdare Mahkemesi'nde dava görüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün savunmasında olayda zararın, yağış ve sel sebebiyle değil, deniz seviyesinin altında bulunan yerde meydana gelen deniz taşması sebebiyle meydana geldiği, bu nedenle de idarenin kusur ve sorumluluğunun bulunmadığı belirtilerek davanın reddini istedi. Davalılardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise yapılan imar planları sebebiyle zararın meydana gelmesinden sorumluluğunun söz konusu olamayacağı belirtilerek davanın reddini talep etti. Davaya ilişkin geçen ay karar açıklandı. Mahkeme talep edilen 45 bin TL maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmetti.