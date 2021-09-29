Araç sahiplerine antifriz uyarısı: 9 bin liralık masraf çıkabilir

Körfeci, “Antifriz çok önemli, özellikle kış aylarında, aslında yazında kullanılması lazım. Yazın motoru koruyor, kireçlenme, başlanma ve tortudan koruyor, kış aylarında ise antifriz kullanılmadığında soğuk havalarda araç donuyor. Donunca blok ve silindir kapakları çatlamaya neden oluyor, beni dinleyenler gelip antifrizini doldursun kışa girmeden önce, şimdiden tedbiri alsınlar. Antifriz fiyatı 100 TL donduğu zaman 9 bin TL masraf çıkartıyor, hatta motor komple değişime kadar gidiyor” dedi.