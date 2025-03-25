Araç sahiplerine para iadesi sürprizi: 619 TL geri ödenecek

Darphane tarafından yapılan açıklamaya göre, UTTS’nin tüm mükellefleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması için utts.gov.tr adresinden kayıt ve ödeme işlemlerini 25 Mart 2025 ila 30 Nisan 2025 tarihleri arasındaki dönemde tamamlayacak mükelleflere Taşıt Tanıma Birimi (TTB) bedelinin, KDV ve montaj dahil 2 bin 172 TL olarak uygulanacağı açıklandı.