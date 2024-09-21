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  4. Araç satışında İBAN'a havale yaparken dikkat: Dolandırıcılar iş başında

Araç satışında İBAN'a havale yaparken dikkat: Dolandırıcılar iş başında

Son dönemde ikinci el araç satışlarında durgunluk yaşanırken dolandırıcıların yeni yöntemi duyanları hayrete düşürdü.

Kaynak: CNN Türk
Araç satışında İBAN'a havale yaparken dikkat: Dolandırıcılar iş başında - Resim: 1

Vatandaşlar, klasik dolandırıcılık yöntemleri olan 'sazan sarmalı' ve 'change' dolandırıcılığına ek olarak, yeni bir yöntem olan 'IBAN dolandırıcılığı' ile karşı karşıya kalıyor.

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Araç satışında İBAN'a havale yaparken dikkat: Dolandırıcılar iş başında - Resim: 2

Avukat Kürşat Hardal, dolandırıcıların alıcıyla aile üyesiymiş gibi yakınlık kurduğunu belirterek, "Başka bir kişinin IBAN’ı isteniyor ve para oraya gönderiliyor. Ancak ne alıcının ne de satıcının bu durumdan haberi var.

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Araç satışında İBAN'a havale yaparken dikkat: Dolandırıcılar iş başında - Resim: 3

Alıcı para gönderdiğini, satıcı ise para almadığını iddia ediyor. Bu tür olaylar nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor" şeklinde açıklamada bulundu.

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Araç satışında İBAN'a havale yaparken dikkat: Dolandırıcılar iş başında - Resim: 4

Güvenli Ödeme Sistemi Önerisi

Avukat Kürşat Hardal, ikinci el araç piyasasındaki durgunluk nedeniyle dolandırıcılık vakalarının arttığını belirtti.

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