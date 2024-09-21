Araç satışında İBAN'a havale yaparken dikkat: Dolandırıcılar iş başında
Son dönemde ikinci el araç satışlarında durgunluk yaşanırken dolandırıcıların yeni yöntemi duyanları hayrete düşürdü.
Vatandaşlar, klasik dolandırıcılık yöntemleri olan 'sazan sarmalı' ve 'change' dolandırıcılığına ek olarak, yeni bir yöntem olan 'IBAN dolandırıcılığı' ile karşı karşıya kalıyor.
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Avukat Kürşat Hardal, dolandırıcıların alıcıyla aile üyesiymiş gibi yakınlık kurduğunu belirterek, "Başka bir kişinin IBAN’ı isteniyor ve para oraya gönderiliyor. Ancak ne alıcının ne de satıcının bu durumdan haberi var.
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Alıcı para gönderdiğini, satıcı ise para almadığını iddia ediyor. Bu tür olaylar nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor" şeklinde açıklamada bulundu.
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Güvenli Ödeme Sistemi Önerisi
Avukat Kürşat Hardal, ikinci el araç piyasasındaki durgunluk nedeniyle dolandırıcılık vakalarının arttığını belirtti.
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