Aracıyla ilgili gerçeği ekspertizde öğrendi, fenalık geçirdi!

'MAL SAHİBİ FENALAŞTI, ŞU AN HASTANEDE'

Morkoç, "Mikron değerine baktığımızda aracın mikron değeri fabrika değerlerini birebir veriyor. Tavan döşemesini sökmeden bu aracın tavanının değişen olduğunu anlamamız mümkün değil. Çünkü mikron çalışması yapılmış. Aracın tavanının değişen olduğunu tespit ettikten sonra servis kayıtlarına baktık. Aracın normalde sunroofsuz, bayi çıkışlı bir model olduğunu gördük. Tavan değiştirildikten sonra araca sonradan sunroof eklenmiş. Ayrıca ekstra paket de eklemişler. Aracın mevcut sahibi, aracı satın alırken ekspertiz yaptırmış ancak kurumsal olmayan bir firmada yaptırdığı için bu durum gözden kaçmış. Daha sonra ekspertiz firmasını aradığında da telefonlarına ulaşamamış. Mal sahibi yaşlı bir amcaydı. Durumu öğrendikten sonra dükkânda fenalaştı. Şu an hastanede, sağlık durumu hakkında bilgimiz yok" dedi.