Asfaltın ve arazinin yeni patronu o! Yeni Jeep Grand Cherokee resmen tanıtıldı
Jepp markasının ilk kez 1992'de tanıttığı Grand Cherokee modelinin 5. nesli yenilenen tasarımıyla tanıtıldı.
Jeep, Grand Cherokee modelinin 5. neslini tanıttı.
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Aracın satışları 2021'in son çeyreğinde başlayacak.
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Şarj edilebilir hibrit versiyonu 4xe ise 2022'nin başında gelecek.
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Araçta Laredo, Altitude, Limited, Overland, Trailhawk, Summit ve Summit Reserve gibi çok sayıda donanım seviyesi mevcut.
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