Askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!

Birçoğu tamamen kullanılmaz ve hurda olan araçları Makine Kimya Enstitüsü'nden temin ettiğini aktaran Karapestil, bu iş için kurduğu özel deposunda askeri araçları adeta biriktiriyor. Askeri birliği andıran deposunda araçları her gün kontrol eden tamirci Turgut Karapestil, zevkle yaptığı işi ile yıllık yaklaşık 30 tane arazi aracı sattığını belirtiyor.





