Audi elektrikli yeni ''station wagon''u Q6 e-tron’u tanıttı
Audi, Yeni Premium Platform Electric (PPE) üzerine yükselen ilk modeli olan Q6 e-tron’u tanıttı.
Audi’de geri sayım başladı. Yeni Premium Platform Electric (PPE) üzerine yükselen ilk modelin geliştirme aşamasına gelindi. Audi Q6 e tron prototip model, kullanılan yeni aydınlatma teknolojileriyle de fark yaratacak.
Yeni geliştirilen Premium Platform Electric (PPE) üzerine yükselen ilk model olmasıyla öne çıkan Audi Q6 e-tron, Audi tarihinin en önemli model girişiminin başlangıcını simgeliyor.
Audi ve Porsche'nin ortaklaşa geliştirdiği bu teknoloji platformu, tamamen elektrikli araçlara özel olarak tasarlandı. Orta boy ve lüks segmentler olmak üzere geniş bir model yelpazesini barındıracak şekilde ölçeklenebiliyor.
Ayrıca PPE araçlarının batarya boyutu ve aks mesafesi de ölçeklenebiliyor. Bu, hem SUV ve CUV modeller hem de Audi ürün yelpazesinin temel ürün gamının bir parçası olan Sportback veya Avant gibi modellerde kullanılmasını mümkün kılıyor.