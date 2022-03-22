Audi geleceğin elektriklisini tanıttı! Karşınızda Audi A6 Avant e-tron concept

A6 Avant e-tron, sadece geniş bagaj hacmiyle değil; PPE sayesinde orta ve üst sınıfta ilk kez kullanılan şarj teknolojsiyle tam anlamıyla bir depolama şampiyonu. 2021 yılında sergilenen Audi A6 e-tron concept gibi, A6 Avant da Audi’nin önderliğinde geliştirilen yenilikçi PPE platformuna dayanan özel bir elektrikli güç-aktarma sistemine sahip. Konsept otomobil aynı zamanda A6 Sportback e-tron ile aynı boyutlara sahip yeni bir tasarım konseptini de gözler önüne seriyor. 4,96 metre uzunluğa, 1,96 metre genişliğe ve 1,44 metre yüksekliğe sahip gövdesiyle üst sınıfta yer alıyor. Çizgileri, Audi'nin çağdaş tasarımının tutarlı bir evrimini bünyesinde barındırıyor. Singleframe ızgara ve arkadaki kesintisiz ışık şeridi gibi unsurlar, e-tron ürün gamındaki diğer elektrikli modellerle olan akrabalığı vurguluyor.