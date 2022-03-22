Audi geleceğin elektriklisini tanıttı! Karşınızda Audi A6 Avant e-tron concept
Dünya otomotiv devi Audi geleceğin üst sınıf modeli Audi A6 Avant e-tron concepti tanıttı. Audi A6 Avant e-tron ile otomobile dair bildiğiniz her şeyi unutmaya hazır olun...
Audi, yaklaşık bir yıl önce Nisan 2021’de Şanghay Otomobil Fuarı'nda elektrikli güç-aktarma sistemine sahip Audi A6 Sportback'i tanıtmıştı. Audi bu çalışmanın devamı ve ikinci üyesi olarak 2022 Yıllık Medya Konferansı kapsamında, geleceğin elektrikle çalışan üst sınıf A6 örneği olarak Audi A6 Avant e-tron concept’i tanıtıyor. Seri üretim odaklı A6 Avant e-tron concept, öncü sürüş teknolojileri ile Audi'nin geleneksel tasarım dünyasının sentezini gözler önüne seriyor.
A6 Avant e-tron, sadece geniş bagaj hacmiyle değil; PPE sayesinde orta ve üst sınıfta ilk kez kullanılan şarj teknolojsiyle tam anlamıyla bir depolama şampiyonu. 2021 yılında sergilenen Audi A6 e-tron concept gibi, A6 Avant da Audi’nin önderliğinde geliştirilen yenilikçi PPE platformuna dayanan özel bir elektrikli güç-aktarma sistemine sahip. Konsept otomobil aynı zamanda A6 Sportback e-tron ile aynı boyutlara sahip yeni bir tasarım konseptini de gözler önüne seriyor. 4,96 metre uzunluğa, 1,96 metre genişliğe ve 1,44 metre yüksekliğe sahip gövdesiyle üst sınıfta yer alıyor. Çizgileri, Audi'nin çağdaş tasarımının tutarlı bir evrimini bünyesinde barındırıyor. Singleframe ızgara ve arkadaki kesintisiz ışık şeridi gibi unsurlar, e-tron ürün gamındaki diğer elektrikli modellerle olan akrabalığı vurguluyor.
Audi A6 Avant e-tron concept’in tasarımı, Sportback'ten daha yalın değil. Aksine, çizgileri ve zarif oranları geleceğin seri üretim Audi modellerine ışık tutuyor ve dört halkalı elektrikli üst sınıfının ne kadar dinamik ve zarif görüneceğine dair ipuçları veriyor. “Audi A6 Avant e-tron concept ve yeni PPE teknoloji platformumuz ile gelecekteki seri üretim modellerimize ışık tutuyoruz.” sözleriyle değerlendirmesine başlayan Teknik Geliştirmeden Sorumlu Audi Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Hoffmann şunları söyledi: “Sadece Avant'ın 45 yıllık başarılı geçmişini elektrikliye geçirmiyoruz. Mutlaka sahip olduğumuz teknik birikimi kullanarak dikkat çekici bir özellik eklemek istiyoruz. Örneğin güçlü 800 volt teknolojisi, 270 kW şarj kapasitesi ve 700 kilometreye kadar WLTP menzili son derece dikkat çekici bir özellik.”
A6 logosunu taşıyan konsept otomobil, markanın üst sınıftaki konumunu vurguluyor. Bu aile, markayı 1968 yılından bu yana (1994’e kadar Audi 100 olarak) dünyanın en yüksek hacimli segmentlerinden birinde temsil ediyor. Ürün gamında 1977 yılından bu yana, station wagon otomobillerin duyguları harekete geçiren çok daha çekici bir yorumu olan Avant modeller de bulunuyor. Şirket, dinamik çizgileri gelişmiş işlevsellik ile harmanlayan Avant ile kelimenin tam anlamıyla, rakipleri tarafından sıklıkla kopyalanan yeni bir otomobil türü geliştirdi. Avangard kelimesinden türetilen Avant, 1995 yılındaki reklam kampanyasıyla “Güzel station wagon otomobillere Avant denir” olarak kabul gördü.