Audi yine yaptı yapacağını: Urbansphere görücüye çıktı!
Alman otomotiv devi Audi ''Urbansphere'' modelini görücüye çıkarttı. Audi Urbansphere 4. seviye otonom sürüş desteği ile geliyor.
Alman devi Audi'nin uzun zamandır adından söz ettiren modeli Urbansphere tanıtıldı. Oldukça uzun ve büyük yapısıyla dikkat çeken araç 4. seviye otonom sürüş desteğine sahip.
1 / 19
5.51 metre uzunluğunda olan araç Audi'nin şimdiye kadar ürettiği en geniş iç hacme sahip olan aracı konumunda.
2 / 19
Aracın ön ce arka kısmında yer alan aydınlatma sistemi farklı desen renklerle şekillendirilebiliyor.
3 / 19
Modelin kapıları açıldığında yere uzanan kırmızı hali misali bir aydınlatma sağlayan araç, araca iniş ve binişleri kolaylaştırmak için koltukların dışarı dönmesini sağlıyor.
4 / 19