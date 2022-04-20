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  4. Audi yine yaptı yapacağını: Urbansphere görücüye çıktı!

Audi yine yaptı yapacağını: Urbansphere görücüye çıktı!

Alman otomotiv devi Audi ''Urbansphere'' modelini görücüye çıkarttı. Audi Urbansphere 4. seviye otonom sürüş desteği ile geliyor.

Audi yine yaptı yapacağını: Urbansphere görücüye çıktı! - Resim: 1

Alman devi Audi'nin uzun zamandır adından söz ettiren modeli Urbansphere tanıtıldı. Oldukça uzun ve büyük yapısıyla dikkat çeken araç 4. seviye otonom sürüş desteğine sahip.

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Audi yine yaptı yapacağını: Urbansphere görücüye çıktı! - Resim: 2

5.51 metre uzunluğunda olan araç Audi'nin şimdiye kadar ürettiği en geniş iç hacme sahip olan aracı konumunda.

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Audi yine yaptı yapacağını: Urbansphere görücüye çıktı! - Resim: 3

Aracın ön ce arka kısmında yer alan aydınlatma sistemi farklı desen renklerle şekillendirilebiliyor.

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Audi yine yaptı yapacağını: Urbansphere görücüye çıktı! - Resim: 4

Modelin kapıları açıldığında yere uzanan kırmızı hali misali bir aydınlatma sağlayan araç, araca iniş ve binişleri kolaylaştırmak için koltukların dışarı dönmesini sağlıyor.

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