Audi'nin yeni SUV modeli Q6'nın örtüsü kalktı
Audi, yeni SUV modeli Q6'yı Çin'de tanıttı. Yeni Q6, 2.0 ve 2.5 litre benzinli motorlardan güç alıyor.
Alman otomobil üreticisi Audi'nin Çinli ortağı SAIC Audi, yeni SUV modeli Q6'yı tanıttı. Çin pazarı için geliştirilen Q6 üç sıralı koltuk düzenine sahip.
Yeni Q6 hem elektrikli hem de içten yanmalı motorların tasarımında unsurlar sunuyor. Ön bölümde en dikkat çeken boydan boya uzanan LED farlar, sekizgen ızgara ve güçlü görünümü destekleyen hava kanalları.
Aracın arka tarafında da yine günümüzde modellerinde çok moda olan boydan boya uzanan LED stoplar dikkat çekiyor.
Yeni Audi Q6, 5099 mm uzunluğu, 2014 mm genişliği ve 1784 mm yüksekliği ile Q7'den biraz daha büyük.
MQB platformu üzerine inşa edilen Q6, 45TFSI ve 50TFSI olmak üzere iki farklı seçenekle sunuluyor.
İlk versiyonda 262 hp güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli motor, üst versiyonda ise 295 hp güç ve 500 Nm tork üreten 2.5 litre altı silindirli motor yer alıyor.