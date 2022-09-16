Avrupa'da en çok otomobil satılan ülkeler açıklandı! İşte Türkiye'nin sırası

EN ÇOK DÜŞÜŞ NORVEÇ'TE

2022 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 24,7 ile Norveç, yüzde 22,3 ile Romanya ve yüzde 19,5 ile Danimarka oldu.