Avrupa'da en çok otomobil satılan ülkeler açıklandı! İşte Türkiye'nin sırası
Avrupa otomobil pazarı, 2022 Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı ve toplam 748.961 adet seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, otomobil satışları sıralamasında 6. sırada yer aldı.
Avrupa otomobil pazarı Ağustos verileri açıklandı. Buna göre 2022 Ağustos ayında 2021 Ağustos ayına göre yüzde 3,4 arttı ve toplam 748.961 adet seviyesinde gerçekleşti.
AB (26), İngiltere, ve EFTA ülkeleri (Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein) toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2022 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 11,8 azaldı ve toplam 7.221.379 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 8.188.966 adetti.
TÜRKİYE 6. SIRADA
2022 Ağustos ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 azalış ve 354.543 adetle Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.
EN ÇOK DÜŞÜŞ NORVEÇ'TE
2022 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 24,7 ile Norveç, yüzde 22,3 ile Romanya ve yüzde 19,5 ile Danimarka oldu.