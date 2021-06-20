Ayda 950 TL'den başlıyor... İşte otomobil kredisi ile alınabilecek en uygun otomobiller
Fiat, Ford, Kia, Opel ve Renault gibi birçok marka kampanyalı fiyatlarını duyurdu. Buun yanında otomobil kredileri de yeni otomobil hayali kuran vatandaşların yardımına koşuyor.
İkinci el otomobil piyasasında taşıt kredisi avantajı da yaşanıyor. Kasko değeri 120 Bin TL'nin altında olan araçlar için yüzde 70 oranında kredilendirme yapılabiliyor. 50 Bin TL'lik bir otomobil için 35 Bin TL taşıt kredisi kullanılabiliyor. Bu da 60 ay vade ile geri ödenebiliyor. Bu hesaplama ile 15 Bin TL peşin ödeme yapmayı kabul eden vatandaşlar kalan 35 Bin TL için taşıt kredisi ödeyip ayda 950 TL ile 1.000 TL arasındakli taksitlerle otomobil sahibi olabiliyorlar.
İşte şu anda ikinci el otomobil piyasasında 50 Bin TL'nin altında satılan araçların listesi:
-2009 model Fiat Linea 1.3 Multijet Active: 43.900 TL -2007 model Fiat Palio 1.3 Multijet Active Sole: 49.500 TL -2011 model Fiat Albea 1.3 Multijet Dynamic: 47.500 TL -2007 model Ford Fiesta 1.4 TDCi Sport: 49.800 TL -2006 model Tata Indigo 1.4 TDI Comfort: 38.500 TL
-2007 model Renault Clio Symbol 1.4 Authentique: 49.750 TL -2005 model Kia Rio 1.5 Comfort: 47.000 TL -2005 model Hyundai Accent 1.5 CRDi Admire: 46.000 TL -2009 model Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo: 50.000 TL
-2010 model Chery Kimo 1.3 Lusso: 49.000 TL -2005 model Chevrolet Kalos 1.2 SE: 43.000 TL -2006 model Opel Corsa 1.3 CDTI Cosmo: 49.000 TL -2006 model Chevrolet Aveo 1.2 SE: 49.000 TL