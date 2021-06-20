Ayda 950 TL'den başlıyor... İşte otomobil kredisi ile alınabilecek en uygun otomobiller

İkinci el otomobil piyasasında taşıt kredisi avantajı da yaşanıyor. Kasko değeri 120 Bin TL'nin altında olan araçlar için yüzde 70 oranında kredilendirme yapılabiliyor. 50 Bin TL'lik bir otomobil için 35 Bin TL taşıt kredisi kullanılabiliyor. Bu da 60 ay vade ile geri ödenebiliyor. Bu hesaplama ile 15 Bin TL peşin ödeme yapmayı kabul eden vatandaşlar kalan 35 Bin TL için taşıt kredisi ödeyip ayda 950 TL ile 1.000 TL arasındakli taksitlerle otomobil sahibi olabiliyorlar.

İşte şu anda ikinci el otomobil piyasasında 50 Bin TL'nin altında satılan araçların listesi: