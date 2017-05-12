Aynı araçla 5 milyon kilometre yaptı
Bir Volvo ile tüm Amerika'yı tam 47 yılda dolaşmak. İşte, 74 yaşındaki emekli öğretmen Irv Gordon, 1966 model Volvo P1800 Coupé ile tam da bunu yaparak, otomobilin tarihinde görülmemiş bir rekora imza attı
47 yıldır sahibi olduğu Volvo'suyla, bir araçla yapılan en yüksek kilometre ile Guiness rekorları arasına giren Gordon, rekorun kayıt anı için, Amerika'da aracıyla gezmediği iki eyaletten biri olduğu için Alaska'da belirli bir otobanı seçmiş.
Amerikan ölçüleri ile Gordon'un katettiği yol 3 milyon mile karşılık geliyor. Bu da yılda ortalama 63.829 mil, yaklaşık 100 bin km'ye karşılık geliyor.