SON DAKİKA
ERDOĞAN: ABD'NİN KARARI STRATEJİK İLİŞKİLERE TERS - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Mayıs 2017 10:29

Aynı araçla 5 milyon kilometre yaptı

Bir Volvo ile tüm Amerika'yı tam 47 yılda dolaşmak. İşte, 74 yaşındaki emekli öğretmen Irv Gordon, 1966 model Volvo P1800 Coupé ile tam da bunu yaparak, otomobilin tarihinde görülmemiş bir rekora imza attı

Aynı araçla 5 milyon kilometre yaptı

47 yıldır sahibi olduğu Volvo'suyla, bir araçla yapılan en yüksek kilometre ile Guiness rekorları arasına giren Gordon, rekorun kayıt anı için, Amerika'da aracıyla gezmediği iki eyaletten biri olduğu için Alaska'da belirli bir otobanı seçmiş.

1/ 55
Aynı araçla 5 milyon kilometre yaptı

Amerikan ölçüleri ile Gordon'un katettiği yol 3 milyon mile karşılık geliyor. Bu da yılda ortalama 63.829 mil, yaklaşık 100 bin km'ye karşılık geliyor.

2/ 55
Aynı araçla 5 milyon kilometre yaptı

Maceracı sürücü Volvo Coupé aracı ile ilk milyonuncu milini 1987 yılında yapmış.

3/ 55
Aynı araçla 5 milyon kilometre yaptı

4/ 55