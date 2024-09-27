B Sınıfı ehliyeti olanlara avantaj: Yeni dönem 3 gün sonra başlıyor

Şubat ayında Meclis'ten geçen düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri için 50 cc'lik silindir hacmine sahip motosikletleri kullanma yetkisi 125 cc'ye yükseltilirken, tartışılacak değişiklik ile bu sınırın yeniden düzenlenmesi gündemde.

B sınıfı ehliyet sahipleri için herhangi bir ödeme yapılmasına gerek kalmaksızın, direksiyon sınavı ile 125 cc'lik motosikletlerin kullanımının önünü açan düzenlemenin ardından Ekim ayında TBMM'ye getirilmesi beklenen yeni kanun teklifinin detayları ortaya çıktı.