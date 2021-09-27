Babasının sattığı 1991 model aracı 20 yıl sonra bulup baştan yarattı
Karaman'da modifiye tutkunu oto tamircisi, 20 yıl sonra ilanda gördüğü babasının 1991 model serçe otomobilini baştan aşağıya yenileyip 6 saniyede 100 kilometre hıza çıkmasını sağlarken, katıldığı son yarışta da 2'ncilik elde etti.
Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesinde oto tamircisi olan Mehmet Aykan,1991 yılında babasının aldığı ve 11 yıl bindikten sonra sattığı otomobili, 20 yıl sonra ilanda görünce hemen aldı.
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Aykan, aracını modifiye ettikten sonra yarışlara da girmeye başladı.
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Yarışlarda ağırlık yapmaması için dikiz aynaları ile koltuklarını söktüğü otomobili boş zamanlarında çalıştırarak bakımını yapıyor.
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Modifiye araç meraklıları ise otomobili gördüklerinde ilgiyle izliyor.
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