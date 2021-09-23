Bakan Varank'tan ''Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt

"TÜRKİYE'NİN OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜ YAKALAMASI LAZIM"

TOGG' u milli bir proje olarak gördüklerini ve bunu siyasal bir tartışmaya dönüşmesini istemediklerini kaydeden Varank "Türkiye yılda 2 milyon otomobil ürüten bir ülke. Bu sene Türkiye'de 750 bin araç satılması öngörülüyor. 2 milyon araç üreten bir Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalaması lazım. Bunu nasıl yapacak? Türkiye'nin otomobili ile yapacak. Biz geleceğin teknolojilerini bu otomobil projesi ile şu anda tasarlıyoruz, üretiyoruz, tedarikçilerimiz geleceğin otomobiline yönelik üretim yapma kabiliyetini kazanıyor" diye konuştu.