Bankalar faiz indirdi ! İşte kampanyalı otomobil modelleri
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı. İşte kampanya kapsamındaki yerli üretim otomobiller ve fiyatları...
Taşıt kredilerinde kamu bankaları kampanya başlattı. Yerli üretim olan Fiat, Honda, Hyundai ve Renault marka otomobillerle Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa marka ticari araçlarda kampanya başlatıldı.
Binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Kampanya 1 Ekim 2019'da başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.
İşte kampanya dahilindeki yerli üretim otomobiller ve fiyatları
Fiat Egea 1.4 Fire
73 bin 900 lira