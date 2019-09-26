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  3. 26 Eylül 2019 10:20

Bankalar faiz indirdi ! İşte kampanyalı otomobil modelleri

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı. İşte kampanya kapsamındaki yerli üretim otomobiller ve fiyatları...

Bankalar faiz indirdi ! İşte kampanyalı otomobil modelleri

Taşıt kredilerinde kamu bankaları kampanya başlattı. Yerli üretim olan Fiat, Honda, Hyundai ve Renault marka otomobillerle Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa marka ticari araçlarda kampanya başlatıldı.

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Bankalar faiz indirdi ! İşte kampanyalı otomobil modelleri

Binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Kampanya 1 Ekim 2019'da başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

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Bankalar faiz indirdi ! İşte kampanyalı otomobil modelleri

İşte kampanya dahilindeki yerli üretim otomobiller ve fiyatları

Fiat Egea 1.4 Fire

73 bin 900 lira

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Bankalar faiz indirdi ! İşte kampanyalı otomobil modelleri

Fiat 500 1.2

114 bin 900 lira

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