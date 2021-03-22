Barış Manço'nun efsane otomobili yenilendi
Şahsuvaroğlu Otomotiv, 22 yıl önce aramızdan ayrılan Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço’nun otomobilinin zamana yenik düşmesine izin vermedi.
Temsilcisi olduğu Güney Koreli SsangYong’un Türkiye’deki ilk modellerinden biri olan 1997 model Musso’nun bakımını üstlenen firma, 2010 yılından bu yana Barış Manço Müzesi’nde sergilenen aracı yeniledi.
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“Barış Manço, Moda 81300” adresi ile hafızalarda yer edinen kendi evi olan müzede 10 yılda yaklaşık 400 bin ziyaretçi ile buluşturulan araç, pandemi nedeniyle kapalı olan müzenin online platformundaki yerini aldı.
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Usta sanatçının aramızdan ayrılmadan önceki son görüntülerine eşlik eden Musso, Şahsuvaroğlu güvencesiyle ziyaretçilerini karşılıyor.
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