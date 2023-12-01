Baştan aşağı yenilenen Dacia Duster hibrit olarak ortaya çıktı

Markanın Bigster konseptinden belirgin izlere rastladığımız yepyeni bir tasarıma sahip olan Duster, artık daha sert ve iddialı bir görünüm sunuyor. Her ne kadar yüksekliği 3 cm kadar azalmış olsa da, hemen hemen aynı kalan uzunluğuyla benzer boyutlar sunmaya devam eden araç, buna karşılık 472 litrelik hacimle daha geniş bir bagaja sahip.