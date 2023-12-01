Baştan aşağı yenilenen Dacia Duster hibrit olarak ortaya çıktı
Yepyeni bir tasarımla karşımıza çıkan Duster, üçüncü neslinde hibrit motor seçeceğine de kavuşuyor
Dacia'nın başarılı SUV modeli Duster'ın ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek üçüncü nesli gün ışığına çıktı.
Markanın Bigster konseptinden belirgin izlere rastladığımız yepyeni bir tasarıma sahip olan Duster, artık daha sert ve iddialı bir görünüm sunuyor. Her ne kadar yüksekliği 3 cm kadar azalmış olsa da, hemen hemen aynı kalan uzunluğuyla benzer boyutlar sunmaya devam eden araç, buna karşılık 472 litrelik hacimle daha geniş bir bagaja sahip.
Dış tasarımındaki sert hatları kabininde de devam ettiren Duster, yeni teknolojilere de ev sahipliği yapıyor.
Üst donanım paketlerinde 10.1 inçlik multimedya ünitesi sunan araç, ayrıca ilk kez dijital gösterge opsiyonuna da kavuşmuş. Duster pratikliği de ön planda tutuyor. Bunun için araçta YouClip adı verilen sabitleme noktalarına yer verilmiş.