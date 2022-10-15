Benzinli fiyatına elektrikli: Yeni Citroen C4'ün fiyatı belli oldu

Citroën ë-C4, elektrikli araç kullanmayı teşvik edecek avantajlarla yola çıkıyor

Markanın elektrikli mobilite hamlesini Ami modeli ile başlattıklarını hatırlatan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, kompakt sınıftaki yeni modelleriyle ilgili; “Bir yandan perakende satışlarımıza başlarken diğer yandan filo müşterilerimizden gelen ilk Citroën ë-C4 siparişlerini teslim ederek elektrikli araçlar pazarına hızlı bir giriş yaptık. Citroën ë-C4’ün elektrikli otomobil pazarında öncü marka olma vizyonumuzu destekleyen önemli bir model olacağına inanıyoruz. Benzinli C4 ile aynı satış fiyatıyla Türkiye pazarına iddialı biçimde sunduğumuz Citroën ë-C4 için lansman dönemine özel, elektrikli otomobil kullanmayı teşvik edici satın alma ve kullanım imkanları da sunuyoruz. Bunlardan ilki 7,4 kw’lik duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) hediyemiz olacak. Keşif ve kurum işlemleri E-Şarj tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek olan bu şarj ünitesi sayesinde eviniz ya da işyerinizde aracınız park halindeyken Citroën ë-C4’ünüzü kolaylıkla şarj edebileceksiniz. Lansman döneminde satın alınan Citroën ë-C4 modeli için ayrıca tüm Türkiye’deki E-Şarj noktalarında geçerli, 1 yıllık ücretsiz enerji de hediye ediyoruz. Yılda ortalama 15.000 km yapan bir müşterinin ihtiyacını karşılayacak şekilde 20.000 TL değerindeki bu hediyeyi müşterilerimizin kartlarına tanımlıyoruz” dedi.