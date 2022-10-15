Benzinli fiyatına elektrikli: Yeni Citroen C4'ün fiyatı belli oldu
Türkiye'de satışa çıkan elektrikli otomobil modellerine bir yenisi daha eklendi. Citroen, tamamen elektrikli E-C4 modelini Türkiye'de satışa sundu. İşte elektrikli Citroen C4'ün fiyatı ve özellikleri...
Citroën Türkiye, tamamen elektrikli ë-C4 ile ülkemizdeki elektrikli mobilite hamlesini devam ettiriyor. Mobilite dünyasının her alanına değen ve herkes için erişilebilir mobilite sunmaya odaklanan Citroën, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu ë-C4’ü, 1.2 PureTech 130 HP Shine Bold EAT8 C4 ile aynı fiyata, 786.000 TL’den Türkiye’de satmaya başladı.
Citroën ë-C4 satın alan müşterilere, lansmana özel olarak duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) ve E-Şarj noktalarından da 1 yıl boyunca ücretsiz şarj hediye ediliyor. Hem erişilebilir fiyat hem de müşteri gereksinimlerini karşılayan şarj süreleri ile ideal bir teknoloji çözümü olan ë-C4, 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek optimum şarj süreleri sunmayı başarıyor.
Citroën ë-C4, elektrikli araç kullanmayı teşvik edecek avantajlarla yola çıkıyor
Markanın elektrikli mobilite hamlesini Ami modeli ile başlattıklarını hatırlatan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, kompakt sınıftaki yeni modelleriyle ilgili; “Bir yandan perakende satışlarımıza başlarken diğer yandan filo müşterilerimizden gelen ilk Citroën ë-C4 siparişlerini teslim ederek elektrikli araçlar pazarına hızlı bir giriş yaptık. Citroën ë-C4’ün elektrikli otomobil pazarında öncü marka olma vizyonumuzu destekleyen önemli bir model olacağına inanıyoruz. Benzinli C4 ile aynı satış fiyatıyla Türkiye pazarına iddialı biçimde sunduğumuz Citroën ë-C4 için lansman dönemine özel, elektrikli otomobil kullanmayı teşvik edici satın alma ve kullanım imkanları da sunuyoruz. Bunlardan ilki 7,4 kw’lik duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) hediyemiz olacak. Keşif ve kurum işlemleri E-Şarj tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek olan bu şarj ünitesi sayesinde eviniz ya da işyerinizde aracınız park halindeyken Citroën ë-C4’ünüzü kolaylıkla şarj edebileceksiniz. Lansman döneminde satın alınan Citroën ë-C4 modeli için ayrıca tüm Türkiye’deki E-Şarj noktalarında geçerli, 1 yıllık ücretsiz enerji de hediye ediyoruz. Yılda ortalama 15.000 km yapan bir müşterinin ihtiyacını karşılayacak şekilde 20.000 TL değerindeki bu hediyeyi müşterilerimizin kartlarına tanımlıyoruz” dedi.
Yüksek menzil ile hem konforlu hem de tamamen elektrikli sürüş keyfi
ë-C4, günlük kullanım için ideal çözümü sunuyor. ë-C4’ün kullanım kolaylığı çoğu kullanıcının günlük kullanımını; sessiz, sarsıntısız, dinamik ve CO2 içermeyen bir sürüşle karşılıyor. 50 kWsa kapasitesindeki batarya, günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir priz veya duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) aracılığıyla şarj edilebiliyor. 350 km (WLTP döngüsü) menzili sayesinde bataryayı her gün şarj etmeye gerek kalmıyor. Ayrıca, hem dikkat çekici iç hacmi hem de optimize edilmiş ağırlığı sayesinde günlük kullanımda maksimum konfor ve menzil sunuyor.