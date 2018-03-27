Erdoğan'ın çağrısıyla arazi tipi araç yaptı

Değişik versiyonlarda projelerinin sürdüğünü kaydeden Balbay, “Bu başlangıç, Cumhurbaşkanımızın yerli araba üretilmesi çağrısından kaynaklanıyor. Ben de bunu yapabileceğime inandım. Motor bölümü hariç diğer yürür aksamlarını yaptım. Çokta güzel randıman verdi. Diğer araçlardan çok sağlam arazi için yapıldı, performansı da çok yüksek. Yakıt tüketimi diğer araçlardan yüzde 70 gibi, onlara göre yüzde 30 iktisatlı. Değişik versiyonlarını yapacağım mutlaka” dedi.