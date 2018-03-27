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  3. 27 Mart 2018 15:03

Erdoğan'ın çağrısıyla arazi tipi araç yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli araç çağrısına kulak veren Kahramanmaraşlı girişimci, sanayideki iş yerinde elinde bulunan malzemelerle arazi tipi araç yaptı.

Erdoğan'ın çağrısıyla arazi tipi araç yaptı

Küçük Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde 1 ay içinde yapımını tamamlandığı arazi aracını görücüye çıkaran girişimci Halil Balbay, vatandaşlardan tam not aldı.



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Erdoğan'ın çağrısıyla arazi tipi araç yaptı

Değişik versiyonlarda projelerinin sürdüğünü kaydeden Balbay, “Bu başlangıç, Cumhurbaşkanımızın yerli araba üretilmesi çağrısından kaynaklanıyor. Ben de bunu yapabileceğime inandım. Motor bölümü hariç diğer yürür aksamlarını yaptım. Çokta güzel randıman verdi. Diğer araçlardan çok sağlam arazi için yapıldı, performansı da çok yüksek. Yakıt tüketimi diğer araçlardan yüzde 70 gibi, onlara göre yüzde 30 iktisatlı. Değişik versiyonlarını yapacağım mutlaka” dedi.

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Erdoğan'ın çağrısıyla arazi tipi araç yaptı

İlk defa böylesi bir araç gördüklerini söyleyen vatandaşlar ise bu projenin yerli üreticiye fırsat verilmesi halinde neler başaracaklarının kanıtı olduğunu söyledi.

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Erdoğan'ın çağrısıyla arazi tipi araç yaptı

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