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Bir çılgın Türk başarısı daha: 1988 model minibüsü çocukluk hayaline dönüştürdü

Tokat'ta baba mesleği olan minibüs servisçiliği mesleğini devam ettiren bir kişi, 6 ayda yenilediği 1988 model Magirus minibüsüyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
Bir çılgın Türk başarısı daha: 1988 model minibüsü çocukluk hayaline dönüştürdü - Resim: 1

Tokat'ta yaşayan 40 yaşındaki Murat Yazıcı, minibüs şoförü olan babasından ilham alarak büyüttüğü çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

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Bir çılgın Türk başarısı daha: 1988 model minibüsü çocukluk hayaline dönüştürdü - Resim: 2

Küçüklüğünden beri hayalini kurduğu 1988 model Magirus minibüsü satın alan Yazıcı, aracı y 6 ayda yeniledi.

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Bir çılgın Türk başarısı daha: 1988 model minibüsü çocukluk hayaline dönüştürdü - Resim: 3

Tamamen orijinal detaylarına sadık kalarak restore edilen minibüs hem nostaljik hem de şık bir görünüme kavuştu. Minibüs, Yazıcı için özel bir tutkunun simgesi oldu.

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Bir çılgın Türk başarısı daha: 1988 model minibüsü çocukluk hayaline dönüştürdü - Resim: 4

Her detayını özenle koruduğunu belirten Murat Yazıcı, minibüsüne adeta gözü gibi bakıyor.

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