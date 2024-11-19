Bir çılgın Türk başarısı daha: 1988 model minibüsü çocukluk hayaline dönüştürdü
Tokat'ta baba mesleği olan minibüs servisçiliği mesleğini devam ettiren bir kişi, 6 ayda yenilediği 1988 model Magirus minibüsüyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Tokat'ta yaşayan 40 yaşındaki Murat Yazıcı, minibüs şoförü olan babasından ilham alarak büyüttüğü çocukluk hayalini gerçekleştirdi.
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Küçüklüğünden beri hayalini kurduğu 1988 model Magirus minibüsü satın alan Yazıcı, aracı y 6 ayda yeniledi.
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Tamamen orijinal detaylarına sadık kalarak restore edilen minibüs hem nostaljik hem de şık bir görünüme kavuştu. Minibüs, Yazıcı için özel bir tutkunun simgesi oldu.
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Her detayını özenle koruduğunu belirten Murat Yazıcı, minibüsüne adeta gözü gibi bakıyor.
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