Bir Çinli elektrikli SUV daha Türkiye'ye geliyor

Leapmotor C16, arkadan itişli 292 beygir gücündeki motoru ve 67,7 kWh kapasiteli LFP bataryası ile 520 kilometreye kadar menzil sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 15 dakikalık şarj ile 260 kilometre yol alabilme kapasitesine sahip olan bu özellikler, sürücülere büyük bir konfor ve pratiklik sağlıyor.