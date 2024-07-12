Bir Çinli elektrikli SUV daha Türkiye'ye geliyor
Elektrikli otomobiller piyasasında olay olan Çinli modellere bir yenisi daha ekleniyor. Uygun fiyatı ve dikkat çeken teknolojik özellikleriyle 15 dakikalık şarjla 260 km menzil sunan Leapmotor C16 Türkiye'de de satışa sunulmaya hazırlanıyor.
Çinli otomotiv üreticisi Leapmotor, yeni elektrikli SUV modeli C16'yı tanıttı.
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Sadece 15 dakikalık şarj ile 260 kilometre yol yapabilen Leapmotor C16 uygun fiyatıyla sıfır araç piyasasında dikkat çekeceğe benziyor.
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Avrupa ile birlikte Türkiye'de de satışa çıkacak olan Leapmotor C16 için vergisiz başlangıç fiyatı ise yaklaşık olarak 670 bin TL olarak belirlenmiş durumda.
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Leapmotor C16, arkadan itişli 292 beygir gücündeki motoru ve 67,7 kWh kapasiteli LFP bataryası ile 520 kilometreye kadar menzil sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 15 dakikalık şarj ile 260 kilometre yol alabilme kapasitesine sahip olan bu özellikler, sürücülere büyük bir konfor ve pratiklik sağlıyor.
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